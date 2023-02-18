Сотрудника «Вятавтодора» будут судить за раскопки с ущербом на 107 миллионов рублей

Дело передано в Нолинский районный суд Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура Сунского района Кировской области утвердила обвинительное заключение по делу одного из территориальных руководителей АО «Вятавтодор». Его обвиняют в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ).

По версии следствия, в феврале-октябре 2021 года начальник участка решил сэкономить на ремонте дороги «Киров - Малмыж - Вятские Поляны». По указанию мужчины работники взялись за разработку карьера, добычу грунта и песка близ деревни Камешница. Бригады повредили плодородную почву. Ущерб природе оценили в 107 миллионов рублей.

Уголовное дело ушло в Нолинский районный суд. А землю тем временем восстанавливают путем рекультивации.