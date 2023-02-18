У кировчанина конфисковали машину за пьяное вождение

Мужчина уже не в первый раз попадается на таком инциденте. ФОТО: прокуратура Кировской области

В Кировской области у местного жителя конфисковали машину за пьяное вождение. Подробностями поделились в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства выяснили, что 22 октября 2022 года 29-летний нетрезвый мужчина на автомобиле «ЛАДА 2114» на территории Свечинского района столкнулся с грузовиком марки «Ситрак». Прибывшие на место ДТП инспекторы проверили данные водителя и выяснили, что ранее с ним произошел аналогичный случай.

Суд приговорил мужчину к 8 месяцам лишения свободы и на 3 года и 8 месяцев отстранил от управления транспортом. Также его автомобиль конфисковали в собственность государства.