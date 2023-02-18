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НовостиОбщество18 февраля 2023 7:41

В Сосках и Томиловых установят таксофоны

В Лянгасах и Киселях отремонтируют аппараты
Артем ЗАМЯТИН
Информацию передали в "Ростелеком".

Информацию передали в "Ростелеком".

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кировская администрация проверяет исправность таксофонов в Ленинском районе. В ходе проверки эксперты выявили необходимость установить аппараты в деревнях Томиловы и Соски.

В Лянгасах и Киселях проведут ремонт телефонов-автоматов. Как заявили в мэрии, такая мера позволит местным жителям совершать бесплатные звонки другим абонентам, а также в случае необходимости вызвать специальные и аварийные службы.

Информацию уже передали в Кировский «Ростелеком», работы скоро начнутся.