В Сосках и Томиловых установят таксофоны

Информацию передали в "Ростелеком". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кировская администрация проверяет исправность таксофонов в Ленинском районе. В ходе проверки эксперты выявили необходимость установить аппараты в деревнях Томиловы и Соски.

В Лянгасах и Киселях проведут ремонт телефонов-автоматов. Как заявили в мэрии, такая мера позволит местным жителям совершать бесплатные звонки другим абонентам, а также в случае необходимости вызвать специальные и аварийные службы.

Информацию уже передали в Кировский «Ростелеком», работы скоро начнутся.