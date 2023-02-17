Кировская администрация проверит законность стройки в Заречном парке

Вячеслав Симаков прокомментировал ситуацию. ФОТО: администрация города Кирова

В мэрии Кирова рассказали, что незаконную постройку в Заречном парке могут снести. Жители города стали интересоваться стройкой дома на винтовых сваях и сомневаться в законности проведения работ.

- Предварительно могу сказать, что здание возводится на территории, предназначенной для массовой, воспитательной, охотничье-спортивной деятельности. Если выявим нарушения, будем подавать иск в суд с требованием снести постройку. А для уточнения информации направили письмо в прокуратуру, - прокомментировал в своих соцсетях глава администрации Кирова Вячеслав Симаков.

По словам сотрудников теруправления Первомайского района, в Заречном парке часть территории частная, но это не значит, что там можно построить дом.