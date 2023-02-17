В Кировской области открывают 4 фельдшерско-акушерских пункта

Для запуска объектов в работу ждут разрешения надзорных органов. Фото: kirovreg.ru

В Пижанском районе обновляют сеть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Подробностями делится минздрав Кировской области.

Новый ФАП в селе Сретенском уже начал работу. Еще 4 объекта в конце 2022 года возвели в Большом Безрукове, Андрееве, Втором Ластике и Казакове. Сейчас центральная районная больница готовит ФАПы к открытию и ждет разрешения от надзорных органов.

Главврач больницы Валентина Чорнс заверяет, что все четыре новых ФАПа уже укомплектованы кадрами. У фельдшеров есть допуск к фармацевтической деятельности, так что пациенты смогут также получать льготные лекарства и покупать медикаменты.

До конца 2023 года Пижанский район должен получить еще 4 ФАПа. Объекты планируют отстроить в Пайгишеве, Русской Шуйме, Новых Щеглятах и Вое. В план до 2025 года включена замена фельдшерского пункта в Кичмашеве.