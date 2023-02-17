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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 13:42

В Кирове столкнулись три машины, есть пострадавший

У одного из водителей были признаки опьянения, но мужчина отказался от освидетельствования
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Авария случилась на улице Ивана Попова. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Авария случилась на улице Ивана Попова. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Сегодня, 17 февраля, в Кирове столкнулись 3 автомобиля. Об аварии сообщают в УГИБДД УМВД России по Кировской области.

ДТП случилось в 12.50 у дома на улице Ивана Попова, 56. Столкнулись «Джили», «Фольксваген» и «Тойота». По предварительным данным, водитель «Тойоты» получил травмы.

Примечательно, что у водителя «Джили» были признаки опьянения. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Начата проверка, устанавливаются все детали произошедшего.