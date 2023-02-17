Агрессивная кировчанка и подвальные «гости» держат в страхе жильцов дома на Щорса

Люди с опаской ходят по подъезду. Фото: Народный фронт

В Кировское отделение Народного фронта обратились за помощью жильцы дома на улице Щорса, 41.

В ноябре 2022 года некая женщина выкупила одно из нежилых помещений в доме. А в нынешнем январе женщина железным ломом разнесла перегородки между лестницами и подвалом сразу в двух подъездах. А заодно сняла с петель двери, ведущие в подвальное помещение.

Подвал остается общедомовым имуществом, поэтому жильцы поставили новую дверь с навесным замком. Но спустя сутки замок был срезан. Теперь любой желающий может попасть в подвал, где находятся все коммуникации и система видеонаблюдения.

- В подвале уже ночуют лица без определенного места жительства, - жалуются кировчане. - Там периодически появляются бутылки и шприцы. Боимся за себя и своих детей.

Из-за сноса стен холоднее стало даже в квартирах. Пожилые жильцы еще и с опаской ходят по лестнице, боясь упасть.

Переговоры с новой собственницей не удаются: женщина ведет себя агрессивно. Жильцы написали семь обращений в полицию, УК и прокуратуру. Но проверки еще только начаты.

- То, что происходит в доме на Щорса, 41 - это настоящее самоуправство, - считает экс-депутат Заксобрания региона, эксперт Народного фронта Дмитрий Сергеев. - Да, снесенные перегородки не являются несущей конструкцией, но из-за этого жильцы могут получить травму. Кроме того, не соблюдается температурный режим. Новый собственник неоднократно причинял вред общему имуществу - ломал не только стены, но и канализационные трубы. Считаем, что здесь должны подключиться городские власти и прокуратура.

Именно в эти ведомства и обратились общественники.