В Кировской области бывших следователей осудили за фальсификацию данных

Бывшие следователи обвиняются в подделке сведений в документах и рапортах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экс-сотрудников регионального Следкома отправили в колонию за превышение полномочий. Подробностями дела поделились в пресс-службе УФСБ России по Кировской области.

В органе исполнительной власти установили, что бывшие сотрудники СУ СКР неоднократно подделывали данные в протоколах, указывая ложные сведения, которые смягчали тяжесть преступления.

Суд вынес приговор двум экс-следователям по статьям УК РФ «Превышение должностных полномочий» и «Фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности». Им назначили наказание в виде лишения свободы, одному на 1 год и 8 месяцев, и второму - 1 год и 9 месяцев. Также им запрещено 3 года устраиваться в правоохранительные органы, и они не смогут получить звание «подполковник юстиции».