В Кирове пройдут плановые отключения воды 17 и 18 февраля

Узнавайте график и место подвоза воды на официальном сайте Водоканала.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Кировский Водоканал поделился графиком отключения воды на 17 и 18 февраля. Вызванные неудобства связаны с ремонтными работами на сетях подачи холодной воды.
17 февраля будут перебои в:
Ленинском районе с 9.30 до 19.00:
- улица Ленина в домах: 198, 198а, 196а, 198к, 196;
- улица Рудницкого в домах: 3, 5, 10, 10а, 10б, 12.
Чистых Прудах с 9.30 до 19.00:
- улица Советская;
- улица Новая;
- улица Парковая;
- улица Лесная.
18 февраля воду отключат в:
Ленинском районе с 9.30 до 19.00
- улица Ивана Попова в домах: 28, 33, 30, 30/1, 32, 33, 35, 35а, 37.
Места подвоза воды можно узнать на официальном сайте водоканала: https://www.vdkanal.ru/punkt-podvoza-vody