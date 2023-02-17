В Кирове пройдут плановые отключения воды 17 и 18 февраля

Узнавайте график и место подвоза воды на официальном сайте Водоканала. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировский Водоканал поделился графиком отключения воды на 17 и 18 февраля. Вызванные неудобства связаны с ремонтными работами на сетях подачи холодной воды.

17 февраля будут перебои в:

Ленинском районе с 9.30 до 19.00:

- улица Ленина в домах: 198, 198а, 196а, 198к, 196;

- улица Рудницкого в домах: 3, 5, 10, 10а, 10б, 12.

Чистых Прудах с 9.30 до 19.00:

- улица Советская;

- улица Новая;

- улица Парковая;

- улица Лесная.

18 февраля воду отключат в:

Ленинском районе с 9.30 до 19.00

- улица Ивана Попова в домах: 28, 33, 30, 30/1, 32, 33, 35, 35а, 37.

Места подвоза воды можно узнать на официальном сайте водоканала: https://www.vdkanal.ru/punkt-podvoza-vody