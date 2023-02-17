В Кирове в ночь с 17 на 18 февраля вывезут снег с 10 улиц

На участках поставят знаки в начале и в конце проведения работ. Фото: Евгения ГУСЕВА

Горадминистрация выложила график вывоза снега. В Кирове в ночь с 17 на 18 февраля работы пройдут на данных участках:

- улица Производственная, от улицы Солнечной до улицы Воровского;

- улица Воровского, от проспекта Строителей до улицы Ульяновской;

- улица Щорса, от улицы Ивана Попова до улицы Зеленой;

- улица Маклина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Дерендяева;

- улица Орловская, от улицы Володарского до улицы Свободы;

- улица Стахановская, от улицы Крупской до улицы Орджоникидзе;

- улица Воровского в районе домов №104 ,№106 ,№108;

- Проезд от улицы Лепсе вдоль церкви в районе дома №4;

- улица Торфяная;

- улица Орджоникидзе.

Автомобилистов просят убрать свои машины с обочин, они могут помешать проведению работ. Предупреждающие об уборке снега знаки выставят заранее в начале и в конце участков.