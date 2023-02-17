В Кирове в ночь с 17 на 18 февраля вывезут снег с 10 улиц

На участках поставят знаки в начале и в конце проведения работ.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Горадминистрация выложила график вывоза снега. В Кирове в ночь с 17 на 18 февраля работы пройдут на данных участках:
- улица Производственная, от улицы Солнечной до улицы Воровского;
- улица Воровского, от проспекта Строителей до улицы Ульяновской;
- улица Щорса, от улицы Ивана Попова до улицы Зеленой;
- улица Маклина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Дерендяева;
- улица Орловская, от улицы Володарского до улицы Свободы;
- улица Стахановская, от улицы Крупской до улицы Орджоникидзе;
- улица Воровского в районе домов №104 ,№106 ,№108;
- Проезд от улицы Лепсе вдоль церкви в районе дома №4;
- улица Торфяная;
- улица Орджоникидзе.
Автомобилистов просят убрать свои машины с обочин, они могут помешать проведению работ. Предупреждающие об уборке снега знаки выставят заранее в начале и в конце участков.