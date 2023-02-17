Участок Театралки до конца 2023-го отдали под ярмарку от Центрального рынка

Власти рекомендуют установить не только павильоны, но также урны и биотуалеты. Фото: киров.рф
Администрация Кирова опубликовала постановление о проведении ярмарок от АО «Центральный рынок».
АО получило право с 1 марта по 31 декабря 2023-го проводить ярмарки на Театральной площади. Работать площадки могут с 9.00 до 22.00 часов. Для посетителей предлагают оборудовать парковки, урны и биотуалеты.
Заявлен и перечень товаров, которые нельзя продавать на ярмарке:
- предметы, изъятые из оборота (ограниченные в обороте);
- алкоголь;
- парфюмерию и косметику;
- фонограммы, программы для ЭВМ, аудиовизуальные произведения;
- мясо, курицу и субпродукты не в герметичной/вакуумной/асептической промышленной упаковке и без маркировки;
- продукцию домашнего приготовления;
- вне холодильника - скоропортящиеся продукты;
- лекарства и лекарственные растения;
- пиротехнику;
- драгоценности
- редких и исчезающих растений и животных (из Красной книги РФ);
- прочие товары, продажа которых запрещена/ограничена в РФ.
Охрану общественного порядка на ярмарке доверят полиции.