Участок Театралки до конца 2023-го отдали под ярмарку от Центрального рынка

Власти рекомендуют установить не только павильоны, но также урны и биотуалеты. Фото: киров.рф

Администрация Кирова опубликовала постановление о проведении ярмарок от АО «Центральный рынок».

АО получило право с 1 марта по 31 декабря 2023-го проводить ярмарки на Театральной площади. Работать площадки могут с 9.00 до 22.00 часов. Для посетителей предлагают оборудовать парковки, урны и биотуалеты.

Заявлен и перечень товаров, которые нельзя продавать на ярмарке:

- предметы, изъятые из оборота (ограниченные в обороте);

- алкоголь;

- парфюмерию и косметику;

- фонограммы, программы для ЭВМ, аудиовизуальные произведения;

- мясо, курицу и субпродукты не в герметичной/вакуумной/асептической промышленной упаковке и без маркировки;

- продукцию домашнего приготовления;

- вне холодильника - скоропортящиеся продукты;

- лекарства и лекарственные растения;

- пиротехнику;

- драгоценности

- редких и исчезающих растений и животных (из Красной книги РФ);

- прочие товары, продажа которых запрещена/ограничена в РФ.

Охрану общественного порядка на ярмарке доверят полиции.