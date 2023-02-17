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НовостиОбщество17 февраля 2023 7:57

Свыше 14 миллионов рублей потратят на ситуационные видеокамеры в Кирове

78 камер установят в 20 местах
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Записи с камер будут храниться 30 дней

Записи с камер будут храниться 30 дней

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На 20 общественных площадках Кирова смонтируют новые камеры видеонаблюдения. Это сделают для усиления антитеррористической защищенности города.

Всего закупят 78 камер ситуационного видеонаблюдения. Плюсом - серверы, на которых видеокадры будут храниться по 30 дней. На все про все потребуется 14,5 миллиона рублей. Необходимую поправку в областной бюджет-2023 уже приняли депутаты Заксобрания региона.

- Камеры ситуационного наблюдения позволят контролировать приезжающий и паркующийся транспорт, а также обстановку на крупнейших площадках, - отмечают в правительстве Кировской области. - Особенно при проведении массовых мероприятий в праздничные и выходные дни.