Свыше 14 миллионов рублей потратят на ситуационные видеокамеры в Кирове

Записи с камер будут храниться 30 дней Фото: Михаил ФРОЛОВ

На 20 общественных площадках Кирова смонтируют новые камеры видеонаблюдения. Это сделают для усиления антитеррористической защищенности города.

Всего закупят 78 камер ситуационного видеонаблюдения. Плюсом - серверы, на которых видеокадры будут храниться по 30 дней. На все про все потребуется 14,5 миллиона рублей. Необходимую поправку в областной бюджет-2023 уже приняли депутаты Заксобрания региона.

- Камеры ситуационного наблюдения позволят контролировать приезжающий и паркующийся транспорт, а также обстановку на крупнейших площадках, - отмечают в правительстве Кировской области. - Особенно при проведении массовых мероприятий в праздничные и выходные дни.