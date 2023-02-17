В двух районах Кирова 17 и 18 февраля пройдут «сплошные проверки» водителей

автолюбителей будут останавливать на территории Ленинского и Первомайского районов города. Фото: vk.com/gibdd43

Кировчан предупредили о проведении «сплошных проверок» водителей 17 и 18 февраля. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, автолюбителей будут останавливать на территории Ленинского и Первомайского районов города.

Кроме того, водителей будут проверять на состояние опьянения на въездах и выездах из областного центра, а также в пригородных зонах. Вместе с автоинспекторами в рейды выйдут представители добровольных народных дружин и активисты организации «Ночной патруль».

Жителям города напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом виде грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена уже уголовная ответственность.