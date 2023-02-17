Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 февраля 2023 7:46

На пожаре в Кировской области погиб пожилой мужчина

Предположительная причина ЧП - непотушенная сигарета
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Дом горел в селе Новотроицком. Фото: СУ СКР по Кировской области

Дом горел в селе Новотроицком. Фото: СУ СКР по Кировской области

Вчера, 16 февраля, в Шабалинском районе на пожар погиб человек. Подробности сообщает СУ СКР по Кировской области.

ЧП случилось в селе Новотроицком. В результате пожара в доме погиб 64-летний мужчина. По данным Следкома, предполагаемая причина ЧП - неосторожное обращение с огнем при курении.

Начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Несколько дней назад в аналогичном ЧП погиб 75-летний житель Вятскополянского района.