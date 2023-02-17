На пожаре в Кировской области погиб пожилой мужчина

Дом горел в селе Новотроицком. Фото: СУ СКР по Кировской области

Вчера, 16 февраля, в Шабалинском районе на пожар погиб человек. Подробности сообщает СУ СКР по Кировской области.

ЧП случилось в селе Новотроицком. В результате пожара в доме погиб 64-летний мужчина. По данным Следкома, предполагаемая причина ЧП - неосторожное обращение с огнем при курении.

Начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Несколько дней назад в аналогичном ЧП погиб 75-летний житель Вятскополянского района.