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НовостиОбщество17 февраля 2023 6:52

Две 15-летние кировчанки решили «прикурить» от Вечного огня

Прокуратура заинтересовалась инцидентом
Артем ЗАМЯТИН
Девушек могут обвинить по уголовной статье.

Девушек могут обвинить по уголовной статье.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове две несовершеннолетние «прикурили» от Вечного огня. По данному факту прокуратура проводит проверку.

В четверг, 17 февраля, в паблике «Злой кировчанин» опубликовали видео, как две 15-летние девушки зажгли сигареты от мемориального комплекса «Вечный Огонь». Полиция устанавливает личности и все подробности случившегося.

Подросткам может быть предъявлено обвинение по статье УК РФ «Вандализм, совершенный группой лиц». Их родителей могут заставить выплатить штраф.