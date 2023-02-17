Озеркам выделят деньги на открытие многопрофильного социального центра

Отделение МФЦ будет рассчитано на 3 окна приема и выдачи бумаг Фото: Иван МАКЕЕВ

В Озерках появится многопрофильный центр. Финансирование работ вчера согласовали депутаты Заксобрания Кировской области.

До сих пор жителям Озерков приходится ездить в другие микрорайоны, если нужны госуслуги. Теперь же у них будет собственное учреждение. Точные сроки реализации идеи, правда, не сообщаются.

В центре откроют офис «Мои документы» (МФЦ), отделения службы занятости и социальной защиты. Зная количество жителей микрорайона, специалисты рассчитали, что в «Моих документах» нужны 3 окна приема и выдачи бумаг. Плюсом услуги будут предоставлять в электронном виде.