На железной дороге в Кировской области погиб человек

Кировчан призывают не перебегать ж/д пути прямо перед поездами Фото: Иван ВИСЛОВ

Специалисты Кировского региона ГЖД опубликовали статистику травматизма за январь 2023 года.

За первый месяц 2023-го трое граждан травмировались по собственной неосторожности. Один из случаев оказался летальным. Для сравнения, за аналогичный период 2022 года подобных ЧП было два.

Основные причины таких происшествий - хождение по железнодорожным путям прямо перед движущимися поездами и удары электротоком. Бывают и случаи, когда люди стоят на пешеходном настиле перед едущим составом.

- Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на ж/д транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов, отказаться от использования телефонов и гаджетов на время посадки и нахождения на платформах, - заключают в ГЖД.