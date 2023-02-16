Ночью с 16 на 17 февраля в Кирове вывезут снег с семи улиц

Работы пройдут преимущественно ночью.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Кировская администрация поделилась графиком вывоза снега. Работы пройдут в ночь с 16 на 17 февраля на этих участках:
- улица Московская, от улицы Ленина до улицы Карла Маркса;
- улица Мопра, от улицы Ленина до улицы Свободы;
- улица Щорса, от улицы Ивана Попова до улицы Зеленой;
- улица Розы Люксембург, от улицы Казанской до улицы Ленина;
- улица Орловская, от улицы Карла Маркса до улицы Володарского;
- улица Маклина, от улицы Карла Маркса до улицы Карла Либкнехта;
- улица Менделеева, от улицы Кольцова до улицы Луганской;
- улица Мостовицкая;
- 1-й Кирпичный переулок.
Водителей просят убрать свои автомобили с обочин, чтобы не мешать работе спецтехники.