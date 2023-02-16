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НовостиОбщество16 февраля 2023 15:37

Ночью с 16 на 17 февраля в Кирове вывезут снег с семи улиц

Водителей просят не парковаться на обочинах
Артем ЗАМЯТИН
Работы пройдут преимущественно ночью.

Работы пройдут преимущественно ночью.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировская администрация поделилась графиком вывоза снега. Работы пройдут в ночь с 16 на 17 февраля на этих участках:

- улица Московская, от улицы Ленина до улицы Карла Маркса;

- улица Мопра, от улицы Ленина до улицы Свободы;

- улица Щорса, от улицы Ивана Попова до улицы Зеленой;

- улица Розы Люксембург, от улицы Казанской до улицы Ленина;

- улица Орловская, от улицы Карла Маркса до улицы Володарского;

- улица Маклина, от улицы Карла Маркса до улицы Карла Либкнехта;

- улица Менделеева, от улицы Кольцова до улицы Луганской;

- улица Мостовицкая;

- 1-й Кирпичный переулок.

Водителей просят убрать свои автомобили с обочин, чтобы не мешать работе спецтехники.