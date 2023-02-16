В Кирове открыли новый модульный плазмоцентр

Новый центр в Кирове стал единственным в России, созданном на базе не медицинского учреждения, а гражданского объекта. ФОТО: правительство Кировской области

В Кирове, в бизнес-центре «Баско» на улице Воровского, 107, открыли новый плазмоцентр. На торжественной церемонии присутствовали губернатор Александр Соколов и руководитель федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

Новый центр оснащен оборудованием по последнему слову техники и готов принимать до 160 доноров в день. Мощность заготовки составит около 30 тонн плазмы в год.

Отметим, что новый Центр по-своему уникален. Это первое подобное учреждение в России, которое расположено не в медучреждении, а на обычном гражданском объекте.

- Для открытия нового плазмоцентра Киров выбран неслучайно: у нас создана хорошая медицинская база, выстроена система оказания высокотехнологичной помощи. У нас работает всемирно известное предприятие по производству лекарств. И открытие этого центра - еще один шаг для создания мощного медицинского кластера на территории нашего региона, - сказал Александр Соколов.