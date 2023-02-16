«Дорожный миллиард» отдадут 70 муниципалитетам Кировской области

работы начнутся с наступлением дорожного сезона.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня, 16 февраля, в Законодательном собрании Кировской области обсуждали поправки в бюджет региона на 2023 год. Одним из пунктов, который утвердили депутаты, было выделение дополнительных средств на ремонт дорог в районах.
Так называемый «дорожный миллиард» направят муниципалитетам по инициативе губернатора.
- Именно в районах очень низкий процент дорог в нормативном состоянии, и им нужно уделять больше внимания, - подчеркнул Александр Соколов.
В итоге деньги получат 70 муниципалитетов:
- 14 районов;
- 15 округов;
- 3 городских округа;
- 29 городских поселений;
- 9 сельских поселений.
Старт работам будет дан с началом дорожного сезона. Отметим, что выбор участков под ремонт производился исходя из мнения местных жителей, для которых устроили специальное голосование.