«Дорожный миллиард» отдадут 70 муниципалитетам Кировской области

работы начнутся с наступлением дорожного сезона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 16 февраля, в Законодательном собрании Кировской области обсуждали поправки в бюджет региона на 2023 год. Одним из пунктов, который утвердили депутаты, было выделение дополнительных средств на ремонт дорог в районах.

Так называемый «дорожный миллиард» направят муниципалитетам по инициативе губернатора.

- Именно в районах очень низкий процент дорог в нормативном состоянии, и им нужно уделять больше внимания, - подчеркнул Александр Соколов.

В итоге деньги получат 70 муниципалитетов:

- 14 районов;

- 15 округов;

- 3 городских округа;

- 29 городских поселений;

- 9 сельских поселений.

Старт работам будет дан с началом дорожного сезона. Отметим, что выбор участков под ремонт производился исходя из мнения местных жителей, для которых устроили специальное голосование.