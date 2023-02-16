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НовостиОбщество16 февраля 2023 11:43

В Кировской области с лета неизвестно местонахождение 52-летней женщины

Кировчанка уже больше полугода не появлялась дома
Артем ЗАМЯТИН
Всех кто обладает какой либо информацией просят сообщить в «Лиза Алерт». ФОТО: https://vk.com/lizaalert_kirov

Всех кто обладает какой либо информацией просят сообщить в «Лиза Алерт». ФОТО: https://vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области до сих пор не могут найти Галину Анатольевну Кротову 1969 года рождения. Приметами поделились активисты из поискового отряда «Лиза Алерт».

Галину последний раз видели 22 июня 2022 года. Проживает она в селе Никулята Яранского района. Приметы: рост 1 метр 63 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые. Последний раз, когда ее видели, была одета в черную фуфайку, черное трико, синие сланцы и шапку.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Галины Анатольевны, просим вас позвонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.