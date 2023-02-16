В Кировской области поймали несовершеннолетнего продавца наркотиков

Молодого дилера поймали во время того, как он делал «тайник». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несовершеннолетний житель Белой Холуницы обвиняется в распространении наркотиков. Подробностями инцидента поделились в региональном Следкоме.

В ведомстве установили, что 17-летний парень приехал в Киров с целью продать запрещенные вещества в особо крупном размере. Он пытался организовать «тайник». Не успел молодой человек сделать свои дела, как его тут же задержали сотрудники из управления по контролю за оборотом наркотиков. Запрещенные вещества у парня изъяли.

Вину в содеянном житель Белой Холуницы признал и сейчас ожидает суда. Ему грозит до 8 лет строгого режима.