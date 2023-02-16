Жителя Кировской области осудили за истязание 14-летней падчерицы

Мужчина почти 2 месяца избивал ребенка.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Житель Нолиского района оказался на скамье подсудимых за избиение 14-летней падчерицы. Подробностями дела поделились в СУ СКР Кировской области.
Следователи выяснили, что с августа по сентябрь 2022 года 38-летний мужчина неоднократно избивал школьницу. Он наносил ей физические и психологические травмы.
Вину жителя поселка Аркуль удалось доказать, он признался в содеянном и раскаялся.
Мужчине дали 3 года условно с испытательным сроком на 9 месяцев.