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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 10:03

Жителя Кировской области осудили за истязание 14-летней падчерицы

Мужчине дали три года условного срока
Артем ЗАМЯТИН
Мужчина почти 2 месяца избивал ребенка.

Мужчина почти 2 месяца избивал ребенка.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Нолиского района оказался на скамье подсудимых за избиение 14-летней падчерицы. Подробностями дела поделились в СУ СКР Кировской области.

Следователи выяснили, что с августа по сентябрь 2022 года 38-летний мужчина неоднократно избивал школьницу. Он наносил ей физические и психологические травмы.

Вину жителя поселка Аркуль удалось доказать, он признался в содеянном и раскаялся.

Мужчине дали 3 года условно с испытательным сроком на 9 месяцев.