Жилицы дома не раз жаловались на шум из данной квартиры. ФОТО: Прокуратура Кировской области

После вмешательства прокуратуры в Кирове закрыли реабилитационный центр «Твой шанс». Поводом для проверки работы организации стали жалобы кировчан.

Сотрудники ведомства выяснили, что по адресу улица Московская, 1, в одной из жилых квартир, «добродетели» поселили граждан без определенного места жительства. В ходе осмотра эксперты выявили серьезные противопожарные и санитарно-эпидемиологические нарушения. Также помещение не было переведено из «жилого» в «нежилое».

Исходя из всех факторов стало понятно, что прибывающие в дцентре люди ставили под угрозу свое здоровье и жизнь. Не говоря уже о том, что были нарушены права других жильцов дома.

Прокуратура подала иск с требованием закрыть реабилитационный центр. Суд признал заявление законным и прекратил деятельность организации.