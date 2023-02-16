В Кировской области работникам бюджетных сфер повысили зарплату

Поправки вступили в силу с 1 января 2023 года. ФОТО: правительство Кировской области

Сегодня, 16 февраля, депутаты Законодательного собрания Кировской области утвердили поправки в бюджет региона. В первую очередь изменения коснутся работников бюджетной сферы, которым повысят заработную плату.

Речь идет о педагогах, врачах и социальных работниках. Так, с 1 января на 11% больше будут получать сотрудники школ, детских садов, учреждений допобразования, преподаватели техникумов и колледжей, педагоги, работающие с сиротами. Повышение зарплаты ждет 20601 преподавателя.

Прибавку пообещали и медработникам. На 10% вырастет зарплата врачей и соцработников, на 5,5% - сотрудников подведомственных организаций. Также власти ввели отдельные выплаты сотрудникам скорой помощи.

Помимо этого, в регионе сделают упор на кадровый вопрос: 16,8 миллиона рублей выделят на выплаты медработникам при трудоустройстве в больницы, расположенные в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах региона.