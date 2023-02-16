В Кирове горел жилой дом на улице Дубинина

Пламя вспыхнуло в частном пятиквартирном доме. Фото: скриншот с видео ГУ МЧС по Кировской области

В среду, 15 февраля, в Кирове загорелся жилой дом. Как сообщили в региональном МЧС, возгорание зафиксировали в 16.45 на улице Дубинина.

Как уточнили в ведомстве, пламя вспыхнуло в частном пятиквартирном доме. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. К счастью, никто не пострадал. Также удалось избежать перехода огня на соседние здания.

В доме частично сгорела обрешетка кровли. Кроме того, обгорели стены и полок в одной из квартир, закоптилось имущество. Предположительной причиной пожара стала неисправная печь.