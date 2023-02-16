В Ленинском районе Кирова отключат холодную воду

Холодную воду обещают включить в домах вечером 16 февраля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировчан предупредили об отключениях холодной воды в четверг, 16 февраля. Как сообщили в МУП «Водоканал» такие меры связаны с проведением ремонта на сетях.

Уточняется, что работы пройдут в течение дня в Ленинском районе. Для жителей организуют подвоз воды. Подробнее о местонахождении спецтранспорта можно узнать здесь.

Полный список домов:

- до 19:00 на улицах Воровского, 56/А, Есенина, 5 и 7, Тимирязева, 7 и 8;

- до 18:00 на Октябрьском проспекте, 74;

- до 17:00 на Деповской, дома: 64, 67, 67/А, 68, 69, 70, 73, 76/А, 78.