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НовостиОбщество16 февраля 2023 7:30

В Слободском районе газифицируют еще 26 населенных пунктов

В деревне Щуково уже построили 4 километра сетей
Артем ЗАМЯТИН
Подать заявку на догазификацию можно через «Госуслуги».

Подать заявку на догазификацию можно через «Госуслуги».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Слободском районе бесплатно проведут газ в 26 населенных пунктов. Так, в деревне Щуково построили уже 4 из 6 километров сетей. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

Для принятия участия в программе догазификации жителям необходимо подать заявку в АО «Газпром газораспределение Киров» или в местный МФЦ. Туда нужно предоставить следующие документы:

- Подтверждающие права собственности на земельный участок;

- На жилой дом;

- Паспорт РФ;

- ИНН;

- СНИЛС.

Также заявки принимаются через «Госуслуги».