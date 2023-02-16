В Слободском районе газифицируют еще 26 населенных пунктов

Подать заявку на догазификацию можно через «Госуслуги».
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Слободском районе бесплатно проведут газ в 26 населенных пунктов. Так, в деревне Щуково построили уже 4 из 6 километров сетей. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.
Для принятия участия в программе догазификации жителям необходимо подать заявку в АО «Газпром газораспределение Киров» или в местный МФЦ. Туда нужно предоставить следующие документы:
- Подтверждающие права собственности на земельный участок;
- На жилой дом;
- Паспорт РФ;
- ИНН;
- СНИЛС.
Также заявки принимаются через «Госуслуги».