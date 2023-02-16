В Кирове 18 февраля пройдет акция «Экомобиль»

Вторсырье будут принимать с 10 утра до 13 дня.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В региональном правительстве рассказали, что 18 февраля в Кирове пройдет акция «Экомобиль». Жители города смогут сдать на переработку вторсырье с 10.00 до 13.00 по адресу улица Чистопрудненская, 10 во дворе за торговым центром «RED».
Кировчан просят заранее подготовить отходы: сполоснуть и смять пластиковые и жестяные бутылки, отодрать скотч от макулатуры и картона, проверить отсутствие скрепок и других деталей, компактно все сложить и распределить.
«Экомобиль» принимает:
- PET питьевой и прочий;
- Нефольгированные пакеты, упаковки любого цвета;
- Фольгированная упаковка 4 С/LDPE и 5 С/PP;
- HDPE твердый флаконы;
- PP твердый; (5)
- PS твердый; (6)
- PS вспененный; (6)
- Макулатуру (архивы, газеты, журналы, тетради, книги без обложек);
- Коричневый гофрокартон;
- Тетрапак без крышек (81, 82, 84);
- Алюминий (41);
- Жесть (40);
- Одежда, ветошь;
- Стекло по цветам.