В Кирове 18 февраля пройдет акция «Экомобиль»

Вторсырье будут принимать с 10 утра до 13 дня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В региональном правительстве рассказали, что 18 февраля в Кирове пройдет акция «Экомобиль». Жители города смогут сдать на переработку вторсырье с 10.00 до 13.00 по адресу улица Чистопрудненская, 10 во дворе за торговым центром «RED».

Кировчан просят заранее подготовить отходы: сполоснуть и смять пластиковые и жестяные бутылки, отодрать скотч от макулатуры и картона, проверить отсутствие скрепок и других деталей, компактно все сложить и распределить.

«Экомобиль» принимает:

- PET питьевой и прочий;

- Нефольгированные пакеты, упаковки любого цвета;

- Фольгированная упаковка 4 С/LDPE и 5 С/PP;

- HDPE твердый флаконы;

- PP твердый; (5)

- PS твердый; (6)

- PS вспененный; (6)

- Макулатуру (архивы, газеты, журналы, тетради, книги без обложек);

- Коричневый гофрокартон;

- Тетрапак без крышек (81, 82, 84);

- Алюминий (41);

- Жесть (40);

- Одежда, ветошь;

- Стекло по цветам.