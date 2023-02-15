21 февраля в Вятской филармонии пройдет концерт ко Дню Защитника Отечества

Во время концерта можно перевести деньги на счет фонда «Zа Вятку» ФОТО: Правительство Кировской области
В Вятской филармонии пройдет благотворительный концерт к празднику «День Защитника Отечества». Этой новостью поделились в региональном правительстве.
21 февраля перед всеми желающими выступят оркестр соединения войск национальной гвардии РФ «Северная звезда» и солистка Ирина Беляева. Возрастное ограничение мероприятия 12+. Во время концерта каждый зритель сможет перевести деньги на счет фонда «Zа Вятку».
Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Филармонии.