21 февраля в Вятской филармонии пройдет концерт ко Дню Защитника Отечества

Во время концерта можно перевести деньги на счет фонда «Zа Вятку» ФОТО: Правительство Кировской области

В Вятской филармонии пройдет благотворительный концерт к празднику «День Защитника Отечества». Этой новостью поделились в региональном правительстве.

21 февраля перед всеми желающими выступят оркестр соединения войск национальной гвардии РФ «Северная звезда» и солистка Ирина Беляева. Возрастное ограничение мероприятия 12+. Во время концерта каждый зритель сможет перевести деньги на счет фонда «Zа Вятку».

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Филармонии.