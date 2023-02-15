Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 февраля 2023 15:09

21 февраля в Вятской филармонии пройдет концерт ко Дню Защитника Отечества

Билеты продаются в кассах и на сайте
Артем ЗАМЯТИН
Во время концерта можно перевести деньги на счет фонда «Zа Вятку» ФОТО: Правительство Кировской области

Во время концерта можно перевести деньги на счет фонда «Zа Вятку» ФОТО: Правительство Кировской области

В Вятской филармонии пройдет благотворительный концерт к празднику «День Защитника Отечества». Этой новостью поделились в региональном правительстве.

21 февраля перед всеми желающими выступят оркестр соединения войск национальной гвардии РФ «Северная звезда» и солистка Ирина Беляева. Возрастное ограничение мероприятия 12+. Во время концерта каждый зритель сможет перевести деньги на счет фонда «Zа Вятку».

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Филармонии.