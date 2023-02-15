В Кирове заменят 46 километров теплосетей

Подрядчики уже выбраны и они закупили материалы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове проведут замену старых теплосетей на новые. Этой новостью поделились в администрации города.

В планы входит прокладка 46 километров сетей теплоснабжения. Этот проект профинансирует фонд национального благосостояния.

Как рассказал директор ПАО «Т Плюс» Сергей Береснев, подрядчики, которые проведут работы, уже выбраны. Большинство из них закупили материалы и готовятся приступить к выполнению задачи. В планах организации успеть провести замену до наступления следующего отопительного сезона.

Стоит отметить, что работы будут проводить синхронно с ремонтом дорог до того, как уложат новый асфальт.