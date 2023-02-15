Жители Сунского района просят защитить от вырубки аллею, высаженную ветеранами

Яблони здесь высадили еще в 1980-х годах. Фото: Народный фронт

В поселке Большевик Сунского района должны вырубить яблоневую аллею. Ранее деревья высадили ветераны Великой Отечественной войны на месте, где жители давно предлагали поставить памятник павшим воинам. Об этом пишет Народный фронт.

Однако сейчас планируется, что здесь построят здание под офис врача общей практики: уже завезли стройматериалы. Хотя самого врача-специалиста в поселке нет: близлежащий ФАП пустует несколько лет, а 900 человек вынуждены ездить в районную больницу.

На вопрос о целесообразности строительства этого офиса минздрав Кировской области ответил: ФАП не работает из-за проблем с отоплением. Хотя люди утверждают, что помещения обогревались электрокотлом, а значит, его просто можно менять или чинить.

Особое возмущение вызывает само место будущего строительства: яблоневая аллея появилась здесь еще в 1980-х. Сколько деревьев пострадает при строительстве, неизвестно. Люди уверены, что под офис врача общей практики стоит присмотреть другое место.

- Жители правы, задавая вопросы об уместности стройки на месте памятной аллеи и целесообразности расходования средств в условиях отсутствия медицинских кадров, - говорит сопредседатель регионального штаба Народного фронта Алена Чеснокова. - Мы направили обращение в минздрав, чтобы уточнить эти вопросы. Для понимания, средняя стоимость строительства такого офиса - не менее миллиона рублей. Хотелось бы быть уверенными в том, что эти затраты не будут напрасными.