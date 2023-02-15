Проезд у Гоньбы по мосту через Вятку хотят сделать бесплатным

Изначально мост был частным. Фото: kirovreg.ru

Проезд по мосту через реку Вятку у села Гоньба (Малмыжский район) будет бесплатным. Планируется, что вопрос согласуют на заседании Заксобрания Кировской области в четверг, 16 февраля 2023 года.

Мост соорудили еще в 2013 году. Тогда он был частным. За проезд по мосту ввели плату. Поскольку мост соединяет правобережную часть района с левобережной, платить пришлось многим местным жителям.

Чтобы сделать проезд бесплатным, из казны региона требуется выделить 28 миллионов рублей. Депутаты уже поддержали такую поправку в бюджет-2023 на заседании профильного комитета. Теперь всем депутатам Заксобрания предстоит проголосовать по указанному вопросу.