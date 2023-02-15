10-летнему мальчику из Кировской области, покусанному собакой, присудили компенсацию

Собака напала на школьника в Мурыгине
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В ноябре 2022 года в Мурыгине (Юрьянский район) бесхозяйная собака покусала 10-летнего мальчика. Районный прокурор начал проверку работы местных властей по отлову уличных животных.
- Бесхозяйные животные могут быть разносчиками инфекций и вирусных заболеваний, - отмечают в прокуратуре Кировской области. - Однако выяснилось, что деятельность по отлову администрацией проводилась ненадлежащим образом. Действуя в интересах ребенка, прокурор обратился в суд с исковым заявлением. С администрации в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация.
Сумма компенсации, как и последствия проверки для районных властей, не называется.
Напомним, ранее администрация Зуевского района также выплатила компенсации двум девочкам, на которых напали бродячие собаки.