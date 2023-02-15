Мошенники убедили кировчанина взять миллион в кредит

Лишь после блокировки очередного перевода потерпевший узнал, что его обманывают Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове расследуют дело о мошенничестве. Потерпевший - местный житель 1985 года рождения. Подробности опубликовало УМВД России по Кировской области.

Осенью 2022 года мужчина в интернете познакомился с девушкой, та предложила «поторговать» со знакомым ей брокером, помогающим получить прибыль. Кировчанин согласился. Позднее ему позвонил незнакомец и пообещал помощь в совершении сделок.

Под разными предлогами из потерпевшего вытягивали все новые и новые «вложения». Пришлось даже взять миллион рублей в кредит. 850 тысяч рублей мужчина успел перевести на счет злоумышленника. Однако очередной перевод был заблокирован. В банке кировчанину и объяснили, что он стал жертвой мошенников. Лишь тогда мужчина обратился в полицию.

Кировчан призывают критично относиться к предложениям заработка на инвестициях, фондовом рынке и криптовалютах.