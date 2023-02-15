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НовостиОбщество15 февраля 2023 10:58

Мошенники убедили кировчанина взять миллион в кредит

Мужчину заманили обещанием прибыли на сделках
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Лишь после блокировки очередного перевода потерпевший узнал, что его обманывают

Лишь после блокировки очередного перевода потерпевший узнал, что его обманывают

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове расследуют дело о мошенничестве. Потерпевший - местный житель 1985 года рождения. Подробности опубликовало УМВД России по Кировской области.

Осенью 2022 года мужчина в интернете познакомился с девушкой, та предложила «поторговать» со знакомым ей брокером, помогающим получить прибыль. Кировчанин согласился. Позднее ему позвонил незнакомец и пообещал помощь в совершении сделок.

Под разными предлогами из потерпевшего вытягивали все новые и новые «вложения». Пришлось даже взять миллион рублей в кредит. 850 тысяч рублей мужчина успел перевести на счет злоумышленника. Однако очередной перевод был заблокирован. В банке кировчанину и объяснили, что он стал жертвой мошенников. Лишь тогда мужчина обратился в полицию.

Кировчан призывают критично относиться к предложениям заработка на инвестициях, фондовом рынке и криптовалютах.