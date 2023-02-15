С переселением пожилой пары инвалидов в Советске будет разбираться суд

Дом с полностью оборудованной квартирой признали аварийным и будут сносить. Фото: Народный фронт Кирова

В Советске продолжаются разбирательства с жильем пожилой пары. Администрация готовится расселить дом, признанный аварийным, однако по факту выходит, что жилищные условия этой семьи ухудшатся.

75-летний Иван В. Много лет назад перенес инсульт. Мужчина - инвалид I группы, не ходит и не разговаривает. За ним ухаживает 72-летняя супруга, инвалид III группы. Живут они в центре Советска, в паре шагов от магазинов, аптек и поликлиники. Но дом придется покинуть: его признали аварийным и собираются снести. Хотя признаков аварийности - трещин, подтеков, плесени, проблем с коммуникациями - нет. А родственники оборудовали подъезд и квартиру пожилой пары под нужды пенсионеров, включая специальную душевую.

Квартира, предлагаемая взамен, находится в двухэтажке на окраине города. До магазина нужно идти пару километров пешком вдоль трассы. В доме холодно, а электрическое отопление не будет дешевым. Главное - квартира и подъезд вообще не приспособлены под нужды этой пожилой пары. Семья отказывается от переселения.

За помощью родственники обратились в Народный фронт. Общественники же сообщили о происходящем в прокуратуру, а та уже вышла в суд. В иске требуют обязать администрацию Советска предоставить инвалиду подходящее под его потребности жилье. Благо, закон должен защищать людей с инвалидностью в жилищных вопросах.