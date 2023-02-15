Ревнивец из Кировской области получил удар ножом от подруги

На девушку завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На жительницу Лузы завели уголовное дело за нанесение тяжких телесных повреждений. Подробностями делятся в УМВД России по Кировской области.

Как стало известно, в районную больницу госпитализировали мужчину 1990 года рождения. Медики диагностировали у него ножевое ранение живота и повреждение внутренних органов. Госпитализировали пострадавшего из собственной квартиры.

Полицейские выяснили, что удар нанесла его знакомая, 1980 года рождения. По словам самой женщины, потерпевший приревновал ее и начал ругаться. В ходе ссоры женщина и схватилась за нож.

Начато расследование, устанавливаются все детали этого ЧП.