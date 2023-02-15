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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 8:02

Парочку из Кирова подозревают в незаконном обороте наркотиков

Кировчан задержали во дворе дома по ул. Павла Корчагина
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Подозреваемых «приняли» росгвардейцы

Подозреваемых «приняли» росгвардейцы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Кирове задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. Об этом рассказали в управлении Росгвардии по Кировской области.

На днях оперативный дежурный УМВД по Кирову сообщил, что разыскивается автомобиль ВАЗ, пассажиры которого могут быть причастны к обороту наркотиков. Дело было около шести часов вечера. Сообщение принял наряд вневедомственной охраны, патрулировавший улицы города.

Вскоре разыскиваемый автомобиль обнаружили во дворе одного из домов по ул. Павла Корчагина. В салоне находились молодой человек и девушка. Их передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.