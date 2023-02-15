Парочку из Кирова подозревают в незаконном обороте наркотиков

Подозреваемых «приняли» росгвардейцы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Кирове задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. Об этом рассказали в управлении Росгвардии по Кировской области.

На днях оперативный дежурный УМВД по Кирову сообщил, что разыскивается автомобиль ВАЗ, пассажиры которого могут быть причастны к обороту наркотиков. Дело было около шести часов вечера. Сообщение принял наряд вневедомственной охраны, патрулировавший улицы города.

Вскоре разыскиваемый автомобиль обнаружили во дворе одного из домов по ул. Павла Корчагина. В салоне находились молодой человек и девушка. Их передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.