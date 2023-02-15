В Кирове открылась продажа билетов на рейсы в Сочи авиакомпанией Nordwind Аirlines

Улететь этой компанией в Сочи кировчане смогут до двух раз в неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове стартовала продажа билетов на рейсы в Сочи и обратно авиакомпанией Nordwind Аirlines. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Победилово.

Начало полетов запланировано на 27 мая. Уточняется, что рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A321 и Boeing 737-800. Улететь этой компанией в Сочи кировчане смогут до двух раз в неделю.

По вторникам:

- Вылет из Сочи - 13:00, прибытие в Киров - 16:45;

- Вылет из Кирова - 18:00, прибытие в Сочи - 22:00.

По субботам:

- Вылет из Сочи - 11:20, прибытие в Киров - 15:05;

- Вылет из Кирова - 16:05, прибытие в Сочи - 19:05.