В Кирове открылась продажа билетов на рейсы в Сочи авиакомпанией Nordwind Аirlines

Улететь этой компанией в Сочи кировчане смогут до двух раз в неделю
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Кирове стартовала продажа билетов на рейсы в Сочи и обратно авиакомпанией Nordwind Аirlines. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Победилово.
Начало полетов запланировано на 27 мая. Уточняется, что рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A321 и Boeing 737-800. Улететь этой компанией в Сочи кировчане смогут до двух раз в неделю.
По вторникам:
- Вылет из Сочи - 13:00, прибытие в Киров - 16:45;
- Вылет из Кирова - 18:00, прибытие в Сочи - 22:00.
По субботам:
- Вылет из Сочи - 11:20, прибытие в Киров - 15:05;
- Вылет из Кирова - 16:05, прибытие в Сочи - 19:05.