В Свече водитель сбил 8-летнего мальчика и скрылся

Сейчас неизвестного разыскивают сотрудники полиции. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 14 февраля, в Свечинском районе пострадал ребенок. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 8-летнего мальчика сбила машина.

ДТП произошло в 12.40 в поселке Свеча. В ведомстве отметили, что водитель наехал на ребенка на улице Энергетиков у дома №44. После чего неизвестный скрылся с места.

Сообщается, что школьник получил травмы. Сейчас разыскивают автовладельца, который сбил мальчика. Напомним, что в В Слободском районе «девятка» влетела в КАМАЗ. Водитель ВАЗа получил травмы.