В ночь с 15 на 16 февраля в Кирове вывезут снег с 9 улиц

Водителей просят не оставлять машины на обочине. Фото: Иван МАКЕЕВ

Администрация города Кирова рассказала на каких участках в ночь с 15 на 16 февраля вывезут снег. Спец техника будет работать на следующих улицах:

- улица Орловская от улицы Ленина до улицы Водопроводной;

- улица Семашко от улицы Искры до дома №3а;

- улица Урицкого от дома №43 до улицы Милицейской;

- улица Лепсе от парка Победы до улицы Сормовской;

- улица Заводская;

- улица Екатерины Кочкиной;

- улица Весенняя;

- улица Приозерная в районе дома №15;

- 1-й Кирпичный переулок.

Водителей просят не мешать работе спецтехники и убрать свои автомобили с обочин.