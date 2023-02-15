В ночь с 15 на 16 февраля в Кирове вывезут снег с 9 улиц

Водителей просят не оставлять машины на обочине.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Администрация города Кирова рассказала на каких участках в ночь с 15 на 16 февраля вывезут снег. Спец техника будет работать на следующих улицах:
- улица Орловская от улицы Ленина до улицы Водопроводной;
- улица Семашко от улицы Искры до дома №3а;
- улица Урицкого от дома №43 до улицы Милицейской;
- улица Лепсе от парка Победы до улицы Сормовской;
- улица Заводская;
- улица Екатерины Кочкиной;
- улица Весенняя;
- улица Приозерная в районе дома №15;
- 1-й Кирпичный переулок.
Водителей просят не мешать работе спецтехники и убрать свои автомобили с обочин.