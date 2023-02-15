В Кировской области двое мужчин заплатят миллион за убитых лосей

Также «охотники» заплатят компенсацию в размере 880 тысяч рублей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Двое охотников из Советского района заплатят штрафы за трех убитых лосей. Подробностями поделились 14 февраля в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

В марте 2022 года двое мужчин попались на незаконной охоте. Суд приговорил местных жителей к штрафу в 1 миллион рублей, то есть по 500 тысяч на каждого. Кроме того, они возместят причиненный ущерб в размере 880 тысяч рублей.

Также у мужчин арестовали следующее имущество: три машины «УАЗ», «Нива», «Nissan», автоприцеп, два охотничьих карабина и ружье.