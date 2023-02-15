Кировская область примет первенство России по биатлону

Турнир пройдет в Кирово-Чепецке между юношами и девушками от 15 до 16 лет. ФОТО: правительство Кировской области

В Кировской области пройдут Всероссийские соревнования по биатлону. Подробностями проведения состязания поделились в региональном правительстве.

С 22 по 25 февраля в Кирово-Чепецке пройдет первенство России по биатлону среди юношей и девушек от 15 до 16 лет. По данным министерства туризма и спорта, за медали поборются 270 спортсменов. Нашу область представят 17 биатлонистов: 10 юношей и 7 девушек.

Расписание соревнований:

- 22 февраля: спринт 4,5 км для девушек и 6 км для юношей;

- 24 числа: гонка преследования 6 км для девушек и 7,5 км для юношей;

- 25 февраля: две смешанные эстафеты.