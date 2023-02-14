В Кирове директор салона связи спас пенсионерку от мошенников

Как сообщает директор салона связи, это уже не первый случай. ФОТО: УМВД России по Кировской области

Директор салона связи сохранил деньги пенсионерки от мошенников. Подробностями инцидента поделились в УМВД России по Кировской области.

Как выяснили сотрудники ведомства, пенсионерка пришла в салон связи с просьбой помочь ей отправить деньги на счет незнакомому человеку. Работник спросил, кому и зачем кировчанка хочет сделать перевод. Женщина рассказала, что с ей позвонили из банка и сказали, что с ее картой что-то не так и необходимо перевести деньги на «безопасный счет». Директор салона убедил кировчанку, что с ее картой все в порядке, отговорил пенсионерку от перевода и посоветовал обратится в полицию.

Начальник отдела полиции №2 Роман Шабардин лично поблагодарил сотрудника торговой точки и вручил ему благодарственное письмо за гражданскую сознательность.