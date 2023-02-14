Снежные полигоны в Кирове обещают сделать безопасными

Администрация планирует установить снегоплавильную машину Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове изменят снежные полигоны, чтобы обезопасить окружающую среду. Об этом стало известно по итогам встречи правительственных чиновников с УДПИ и подрядчиком ГДМС.

Как сообщила в своем telegram-канале министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова, сейчас город использует две площадки под размещение снега, убранного с улиц и дорог. Одна расположена за Луганским проездом, другая - у Южного обхода. На встрече с УДПИ и ГДМС обсуждали, как не допустить загрязнения речек вблизи этих объектов весной.

Министерство настаивает: участки нужно ограничить земляными валами, а также установить снегоплавильную машину с очистными сооружениями.

- Администрация города планирует разработать проектную документацию и обустроить снежные полигоны в соответствии с требованиями законодательства, - заключила Албегова.