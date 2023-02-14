На ГИС Кировской области появились местоположения приема ртутных ламп и батареек

На ГИС Кирова теперь можно увидеть пункты приема опасных отходов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Геоинформационном сайте Кировской области отметили места приема ртутных ламп и батареек. Как пользоваться функционалом, рассказали в региональном правительстве.

Чтобы на карте появились нужные вам отметки необходимо выбрать пункт в меню слева. ФОТО: Геоинформационный сайте Кировской области

При входе на портал слева появится меню, в котором необходимо выбрать нужный вам раздел. На карте города станут видны метки, при приближении можно увидеть номер дома и название улицы пункта приема. Если левой кнопкой мыши нажать на выделенное место и выбрать пункт «Подробнее», сайт выдаст вам информацию об адресе, владельце и принимаемой фракции.

Местоположения приема отходов вы можете узнать на данном сайте: https://vk.cc/clAoQF