Вопрос изменения муниципального тарифа на содержание жилья находится в проработке

Тарифная ставка в любом случае будет ниже тех, что самостоятельно утверждают жильцы на собраниях Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Власти Кирова прокомментировали ситуацию с изменением муниципального тарифа на содержания жилья.

Ранее специалисты сравнили средние зарплаты в регионах ПФО и размеры платы за содержание общего имущества. К слову, тарифная ставка не менялась с 2018 года. И даже при повышении она останется ниже тарифов, самостоятельно утверждаемых жильцами на собраниях.

По сообщению департамента предпринимательства и экономического развития, перемены коснутся лишь 300 домов из 5 тысяч. Это здания, где собственники не выбрали способ управления либо не установили тариф на содержание общего имущества. Кроме того, тариф будет распространяться на жилые помещения, предоставляемые по соцнайму.

- Обоснования для изменения тарифа и материалы рассмотрит прокуратура города Кирова, - подчеркнули в мэрии. - Только после этого может быть принято окончательное решение.