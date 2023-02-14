Троих кировских мошенников приговорили к тюремным срокам и штрафам

Приговор суда не вступил в законную силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершился судебный процесс над тремя жителями Кирова. Мужчины похитили у граждан 10 миллионов рублей и пытались незаконно завладеть имуществом на аналогичную сумму.

Как рассказали в прокуратуре Кировской области, в сентябре 2016 - январе 2019 годов мужчины завладели дорогими иномарками Hummer H2 и Toyota Land Cruiser Prado, деньгами и квартирой в доме по улице Володарского. Материальный ущерб, нанесенный четверым потерпевшим, оценили в 10 миллионов рублей. А все потому, что осужденные обманывали кировчан: утверждали, что могут помочь условно-досрочно освободить из колонии мужа одной из потерпевших, содействовать в закрытии уголовного дела на другого потерпевшего и решить имущественные вопросы еще двоих кировчан.

Двое из соучастников также в 2015-2017 годах пытались через иск в Арбитражный суд похитить имущество и деньги частной компании: подделали документы о задолженности на 9,6 миллиона рублей. Однако эту попытку обмана также удалось вскрыть.

Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество и мошенничество). В итоге одного кировчанина приговорили к 7 годам 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в 1,5 миллиона рублей, другого - к 5 годам 6 месяцам тюрьмы и штрафу в 700 тысяч рублей. Третьего соучастника ждут 1,5 года колонии и штраф в 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в силу.