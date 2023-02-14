16 миллионов рублей нужно на ремонт ротонд, ограды и павильона Александровского сада

Вопрос о финансировании поднимут на думском заседании 21 февраля. Фото: киров.рф

Власти Кирова уточнили план благоустройства Александровского сада к 650-летию города, которое будет отмечаться в 2024 году.

Напомним, минувшей осенью в саду не без приключений привели в порядок пешеходные дорожки. Следующий шаг - работы по сохранению объектов культурного наследия. В частности, в 2022 году инженеры обследовали элементы архитектурного ансамбля и разработали проект. Согласно расчетам, в сумме потребуется более 16 миллионов рублей.

6,4 миллиона рублей уйдет на работы в береговой ротонде, еще 6,2 миллиона - в центральной. Более 1,5 миллиона рублей заложат на приведение в порядок входного павильона, 1,2 миллиона рублей - чугунной ограды.

Еще 600 тысяч рублей нужно на ремонт сквера Борцам революции: «подправить» хотят памятник Степану Халтурина и обелиск погибшим за советскую власть.

Поправки в бюджет города уже внесены. По словам начальника Первомайского теруправления Сергея Решетникова, вопрос о финансировании рассмотрят на думском заседании 21 февраля.