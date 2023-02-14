В Кирове привлекли 13 родителей к административной ответственности за невыполнение своих обязанностей

С родителями и детьми проведут профилактические беседы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
14 февраля в администрации города Кирова состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних Первомайского района.
По результатам собрания приняли следующие решения:
- Семи нарушителям назначили штрафы на общую сумму 4.3 миллиона рублей;
- 13 родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
- Одному отцу назначили повторный штраф в размере 1600 рублей за распитие алкоголя с несовершенно летней дочерью;
- К 7 подросткам приняты надлежащие меры за избиение других детей;
- К законным представителям детей, которых поймала полиция в нетрезвом состоянии также ждет наказание.
Решения комиссии направили в соответствующие органы. С подростками и их представителями проведут профилактические работы.